"Конечно же, хочу поздравить его с этим достижением. Пускай продолжает дальше в том же духе! Удивлен ли я тем, что его признали лучшим игроком РПЛ в июле? Да нет, я не удивлен этим", - цитирует Карпина "СЭ".
Напомним, сегодня пресс-служба РПЛ объявила, что Даниил Уткин признан лучшим игроком июля в чемпионате. За полузащитника "Ростова" проголосовали как эксперты РПЛ, так и эксперты телеканала "Матч Премьер". При этом в голосовании болельщиков победу одержал полузащитник "Спартака" Квинси Промес.
Кроме них в голосовании участвовали: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Федор Смолов ("Динамо") и Эдуард Сперцян ("Краснодар").
Карпин не удивился тому, что Уткина выбрали лучшим игроком июля
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал признание Даниила Уткина лучшим игроком месяца в РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"