По данным источника, трансфер будет официально оформлен в ближайшее время. Отмечается, что интерес к Степанову проявлял и "Пари НН", но нижегородский клуб не устроила сумма отступных в 35 млн рублей, которую запрашивают туляки.
Данил Степанов является воспитанником академии "Рубина". Летом прошлого года казанцы отпустили Степанова в аренду в "Арсенал". В январе туляки оформили полноценный трансфер защитника.
В прошедшем сезоне Степанов провел 28 матчей в РПЛ, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2 млн евро.
Источник: Тульские Новости
Источник: "Сочи" подпишет защитника "Арсенала" Степанова
Защитник тульского "Арсенала" Данил Степанов перейдет в "Сочи".
Фото: РПЛ