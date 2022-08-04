"Сто процентов, Соболев не хотел оскорбить "Уфу". Даже не надо обращать внимание на это. Он хороший футболист. Может, вырвалось. Бывает. Все мы люди. У всех у нас такое бывает", - приводит слова Газизова "СЭ".
Напомним, ранее сегодня Соболев, высказываясь о Медиалиге, предложил болельщикам посетить один из матчей этого турнира, чтобы потом "не ходить на условную "Уфу".
До этого стало известно, что футболисты "Спартака" Александр Соболев и Георгий Джикия создали собственную команду "Бей Беги", которая будет принимать участие в футбольной Медиалиге, где выступают блогеры и бывшие профессиональные футболисты.
Ранее сообщалось, что медиакоманды примут участие в розыгрыше Кубка России текущего сезона.
Газизов: Соболев не хотел оскорбить "Уфу". Может, вырвалось
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал высказывание форварда "Спартака" Александра Соболева, который сравнил матчи уфимского клуба с медийной лигой.
Фото: ФК "Уфа"