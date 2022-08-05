"Салаи может перейти в "Зенит"? На данной стадии я не могу обсуждать этот вопрос", - передает слова Кастнера Sport24.
Ранее в СМИ появлялась информация о ведении переговоров между "Фенербахче" и "Зенитом" на тему возможного перехода 24-летнего венгерского защитника Аттилы Салаи. Сообщалось, что стамбульский клуб хотел бы получить за 24-летнего футболиста минимум 12 млн евро, в то время как сине-бело-голубые готовы заплатить только 8-10 млн.
Салаи выступает за "Фенербахче" с 2021 года, его контракт истекает летом 2025 года. По сообщениям СМИ, зимой 2021 года игроком интересовался лондонский "Челси".
Агент защитника сборной Венгрии Салаи отреагировал на информацию об интересе "Зенита"
Даниэль Кастнер, агент защитника "Фенербахче" и сборной Венгрии Аттилы Салаи, прокомментировал информацию об интересе "Зенита".
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