"Я общался с руководством "Ференцвароша", был разговор с еще одним клубом из Восточной Европы, который я не хочу называть, плюс ряд команд из бывшего СССР. Сегодня я понимаю: согласившись на предложение от "Сабаха", я сделал правильный шаг...", - цитирует тренера "Матч ТВ".
Мусаев покинул "Краснодар" в апреле 2021 года. Сейчас он тренирует "Сабах", который играет в чемпионате Азербайджана. В минувшем сезоне коллектив занял пятое место в таблице национального чемпионата.
"Краснодар" под руководством Александра Сторожука начал новый розыгрыш Российской Премьер-лиги с ничьей против "Факела", поражения от "Спартака" и победы над "Уралом". С четырьмя очками в активе южане занимают 9 место в турнирной таблице.
Мусаев рассказал, какие клубы мог возглавить после ухода из "Краснодара"
Экс-главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал, какие у него были варианты продолжения карьеры помимо азербайджанского "Сабаха".
Фото: Sport24