Шавло: не хотелось бы, чтобы Шалимова уволили после поражения от "Спартака". Он держит "Урал" на плаву

- Не хотелось бы, чтобы Шалимова уволили после этого поражения. Тренер в этой ситуации не виноват. У "Урала" нет атаки. 30-летний Бикфалви травмированный выходит и бьется. Не хватает серьезных нападающих. Слава богу, что этот "Урал" еще существует и Шалимов держит его на плаву. Игроки стараются, но должно быть мастерство. Соперники у "Урала" были сложные. Следующие игры покажут уровень команды, - передает слова Шавло "РБ Спорт".
В рамках 4 тура Российской премьер-лиги екатеринбургский "Урал" под руководством 53-летнего главного тренера Игоря Шалимова уступил на своем поле московскому "Спартаку" со счетом 0:2. Это поражение стало для "шмелей" четвертым подряд со старта чемпионата - ранее они проиграли ЦСКА (0:2 на выезде), "Оренбургу" (0:3 на выезде) и "Краснодару" (1:3 дома). В 5 туре РПЛ "Урал" встретится в гостях с воронежским "Факелом".
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Фото: РИА Новости