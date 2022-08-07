- Рассматривается ли вариант с переходом Николая из-за того, что он в "Спартаке" практически не получает игровое время? Нет. Идет тренировочный процесс, сезон длинный. Всему свое время. Обсуждалось ли при переговорах о недавнем продлении контракта количество игрового времени? Есть тренировочный процесс, и тренер решает, кто и когда играет. Некоторые тренеры за день до матча не знают, кто будет играть. Гарантий никаких не было, - передает слова Мижигурскиса Sport24.
24-летний правый защитник московского "Спартака" Николай Рассказов в текущем сезоне принял участие в одном матче своей команды, выйдя на замену на 76 минуте игры за Суперкубок России против петербургского "Зенита". В 4 проведенных красно-белыми встречах Российской премьер-лиги футболист на поле не появлялся, во всех случаях оставаясь в запасе. В прошедшем сезоне на счету Рассказова 25 матчей за "Спартак" во всех турнирах, 1 результативная передача и 1 удаление с поля.
"Некоторые тренеры за день до матча не знают, кто будет играть". Агент Рассказова заявил, что он останется в "Спартаке"
Агент защитника "Спартака" Николая Рассказова Валериюс Мижигурскис рассказал о карьерных планах игрока.
Фото: РПЛ