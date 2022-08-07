- Почему в "Химках" играют сразу три моих клиента - Зуев, Ломовицкий и Чёрный? В "Химках" хороший тренер. Рассчитываю, что при нем они сделают качественный скачок. Поэтому они и оказались в "Химках". Были ли другие варианты продолжения карьеры у Ломовицкого и Зуева? Из Турции был интерес, но не было конкретики. Что касается интереса из России, то сейчас это уже не имеет значения, - приводит слова Мижигурскиса Sport24.
Подмосковные "Химки" под руководством главного тренера Сергея Юрана после 4 туров Российской премьер-лиги занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 7 очков. 24-летний атакующий полузащитник Александр Ломовицкий в июле 2022 года перешел к красно-черным на правах аренды из казанского "Рубина" и в 4 матчах за "Химки" записал на свой счет 2 результативных передачи. 26-летний полузащитник Александр Зуев летом 2022 года перешел в подмосковный клуб из "Рубина" на правах свободного агентаи провел за красно-черных 3 матча без результативных действий.
Мижигурскис: Зуев и Ломовицкий играют в "Химках", потому что там хороший тренер. К ним был интерес из Турции
Футбольный агент Валериюс Мижигурскис рассказал, почему за подмосковные "Химки" выступают сразу три его клиента.
Фото: "Чемпионат"