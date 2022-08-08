Напомним, ранее сегодня СМИ сообщили, что "Химки" в ближайшее время могут принять решение о расставании с нынешним главным тренером Сергеем Юраном.
По информации источника, Николай Писарев - главный кандидат на пост главного тренера "Химок", если Юран покинет клуб.
Напомним, с июля прошлого года Писарев входит в тренерский штаб Валерия Карпина в сборной России.
После 4-х туров текущего сезона РПЛ "Химки" занимают 7-е место, набрав 7 очков.
Источник: Чемпионат
СМИ: "Химки" могут расторгнуть контракт с Юраном
Стало известно, кто может сменить Юрана в "Химках"
Тренер сборной России Николай Писарев может возглавить "Химки".
Фото: РФС