– Мы неплохо сыграли с "Торпедо". Думаю, что хорошо начали сезон. Взяли очередные три очка. Это для нас нормальный результат. Надеюсь, продолжим в том же духе. Стараемся играть от матча к матчу. После каждой игры мы думаем о том, как увеличить накопленный успех. "Химки" играют энергично. Наша цель - закончить сезон максимально хорошо, мы будем выкладываться на полную, — передаёт слова Гбане "СЭ".
Подмосковная команда после 4 туров идет седьмой в таблице Мир РПЛ, имея 7 очков. 21-летний Роман Гбане принял участие во всех четырёх играх, результативными действиями не отметился. 21-летний ивуарийский полузащитник хорватского клуба "Бийело Брдо" выступает за "Химки" на правах аренды с июля 2022 года. 8 августа появилась информация о возможном уходе из команды ее главного тренера Сергея Юрана, которую 9 августа подтвердил член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков.
Полузащитник "Химок" Гбане: после каждой игры мы думаем о том, как увеличить накопленный успех
Хавбек "Химок" Роман Мори Гбане рассказал о настрое и целях команды на сезон.
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