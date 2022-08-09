Ранее СМИ сообщили, что Мостовой получил приглашение, но свое участие не подтвердил.
"Мне никто ничего не писал, не отправлял. Что значит приглашали? Я что, вип-персона? Меня никто не приглашал. Если пригласят, то я подумаю", - цитирует Мостового "СЭ".
За "Спартак" Мостовой в общей сложности провел 131 матч, в которых забил 43 гола и отдал 2 результативные передачи.
Ответный ретро-матч "Спартак" - "Зенит" пройдет в Москве на "Открытие Банк Арене" 2 сентября. Первый матч легенд "Зенита" и "Спартака" прошел 8 июля на стадионе "Петровский" в Санкт-Петербурге. В той игре победу одержали петербуржцы со счетом 2:0.
Ранее стало известно, что в этой игре в составе "Зенита" сыграет экс-полузащитник петербуржцев португалец Мигель Данни.
Мостовой: меня никто не приглашал на ретро-матч "Спартак" - "Зенит"
Экс-футболист "Спартака" Александр Мостовой заявил, что его пока не приглашали на ответный ретро-матч против "Зенита".
Фото: Чемпионат