"Меня подтравливали. Испортил сухую игру. Игорь позже за это подкалывал. Допустим, не забиваю в каком-то моменте, и Игорь Акинфеев мне: "Мне ты попал в ближний в такой же ситуации — поле промёрзшее, не достать было. А тут забить не можешь!" - цитирует футболиста Sport24.
Кучаев начал минувший сезон в составе ЦСКА, но в зимнее трансферное окно его отправили в "Рубин" на правах аренды. В составе казанской команды он сыграл 9 матчей Российской Премьер-лиги, в которых записал на свой счет гол и результативную передачу. "Рубин" по итогам сезона вылетел в Первую лигу.
"Меня подтравливали". Кучаев рассказал, как отреагировал Акинфеев на его гол в ворота ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал о реакции игроков москвичей на его гол в ворота "армейцев" во время аренды в "Рубине".
Фото: "Спорт-Экспресс"