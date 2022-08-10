"Это полная чушь", - цитирует Юрана "РБ Спорт".
Напомним, вчера стало известно, что Сергей Юран покидает пост главного тренера "Химок". После 4-х туров подмосковный клуб занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. Ранее руководство "Химок" называло целью команды на сезон место в топ-10.
После этого журналист Иван Карпов заявил, что причиной ухода Юрана могло стать предложение сыграть договорной матч в концовке предыдущего сезона. По его информации, Юран надеялся договориться с "Ростовом" о победе подмосковной команды в матче 29-го тура прошедшего сезона. Взамен специалист обещал ростовчанам 6 очков в новом сезоне.
Юран ответил на обвинения в попытке организации договорного матча
Экс-тренер "Химок" Сергей Юран прокомментировал слухи о том, что причиной его увольнения из команды стала попытка организовать договорной матч.
Фото: ФК "Химки"