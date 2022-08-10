"До конца недели должна быть назначена дата заседания. Исковые требования подкреплены установленными решениями, поэтому в данном случае Октябрьскому суду города Уфы будет сложно маневрировать… Все факты установлены, и они трактуются только так, а не иначе", - цитирует юриста красно-белых Татьяну Завьялову "Матч ТВ".
Газизов был назначен на пост генерального директора «Спартака» летом 2020 года, но зимой покинул клуб и вернутся на аналогичную должность в "Уфе".
Ранее Верховный суд Башкирии отказал функционеру в удовлетворении иска о признании незаконным его увольнения с поста гендиректора москвичей.
Стало известно, когда определится дата слушаний по иску "Спартака" к Газизову на 88 млн рублей
Дата слушаний по иску "Спартака" к экс-генеральному директору москвичей Шамилю Газизову о возвращении 88 млн рублей станет известна до конца этой недели.
Фото: ФК "Уфа"