Аршавин: мне больше нравится Клаудиньо, чем Малком. От него больше зависит игра, он тоньше как игрок

Заместитель гендиректора по спортивному развитию "Зенита" Андрей Аршавин сравнил двух игроков сине-бело-голубых Клаудиньо и Малкома.
Фото: ФК "Зенит"
"Мне больше нравится Клаудиньо. Мне кажется, что он тоньше как игрок. Малком — больше физика и скорость, отчасти удар. Изюминка и креатив — Клаудиньо. Думаю, что от него больше зависит игра, чем от Малкома", - цитирует Аршавина Sport24.

Малком выступает за "Зенит" с лета 2019-го года, когда перебрался из "Барселоны" за сумму порядка 40 млн евро. С того момента он провел за сине-бело-голубых 80 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 18 результативных передач.

Клаудиньо перешел в "Зенит" в августе прошлого года из бразильского "РБ Брагантино". У него в активе 36 матчей за петербуржцев, 11 забитых голов и восемь ассистов.


Аршавин Клаудиньо Малком Зенит
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