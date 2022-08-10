– Такая идея есть, да. Но рано говорить о деталях, – передаёт слова Зеленова РИА Новости.
О готовность проводить товарищеские матчи с российскими клубами ранее заявлял генеральный директор "Црвены" Звездан Терзич. А в июле этого года "Црвена Звезда" провела товарищескую игру с "Зенитом" из Санкт-Петербурга. Матч прошёл в Сочи и завершился победой российской команды со счётом 2:1.
"Спартак" планирует провести товарищеский матч с "Црвеной Звездой"
Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов рассказал, что московский клуб может провести товарищеский матч с сербской "Црвеной Звездой".
Фото: Чемпионат.com