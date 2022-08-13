"Верна ли информация, что "Ахмат" хочет подписать Алана Дзагоева? Нет", - цитирует Айдамирова "Матч ТВ".
Напомним, Дзагоев в мае расторг по обоюдному согласию контракт с ЦСКА. С тех пор экс-полузащитник сборной России находится в статусе свободного агента. В СМИ сообщалось, что в числе претендентов на футболиста находятся "Ахмат", "Алания" и "Урал". Кроме того, услуги Алана предлагались нескольким турецким клубам.
В прошедшем сезоне Дзагоев провел 20 матчей в РПЛ, в которых отметился тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 1,5 млн евро. В этом году Дзагоеву исполнилось 32 года.
В "Ахмате" прокомментировали слухи об интересе к Дзагоеву
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров отреагировал на информацию о том, что клуб может подписать экс-полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева.
Фото: ПФК ЦСКА