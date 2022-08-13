По сведениям источника, сумма выкупа за защитника составляет 9 млн евро. При этом она разбита на несколько платежей, которые бразильский клуб будет переводить в течении 4-х лет. Кроме того, в договоре предусмотрены бонусы за различные достижения игрока.
Ранее сегодня вице-президент "Фламенго" Марсело Браз заявил, что клуб вряд ли будет активировать опцию выкупа Айртона. При этом он отметил, что с игроком уже обговорены условия контракта на случай полноценного перехода.
Напомним, Айртон в марте этого года на правах аренды перебрался во "Фламенго". При этом у бразильского клуба есть право выкупа защитника. С момента перехода Айртон провел 24 матча за команду, отметившись одним голом и двумя результативными передачами. Срок его аренды истекает в конце этого календарного года.
Источник: Metaratings
Источник: стало известно, сколько "Фламенго" заплатит за Айртона в случае выкупа
Выяснились подробности договора между "Спартаком" и "Фламенго" о возможном выкупе прав на Лукаса Айртона.
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