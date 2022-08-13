"Я слышал про интерес "Спартака", но до конкретики не дошло. Да, были движения, но не с моей стороны. От Каттани, Федуна, Заремы? Каттани — это Италия же, меня туда не звали (смеётся). В теории сложно было бы реализовать переход в "Спартак" — я предан "Динамо", - цитирует футболиста "Чемпионат".
В 2018 году экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко заявил, что Скопинцев мог пополнить состав красно-белых в летнее трансферное окно. Позднее сообщалось, что защитник бело-голубых остается в сфере интересов столичного коллектива.
"Динамо" днем ранее поделило очки с "Краснодаром" - команды не смогли распечатать ворота соперника (0:0). С девятью очками в активе подопечные Славиши Йокановича продолжают занимать пятое место в турнирной таблице.
Скопинцев – о возможном переходе в "Спартак": до конкретики не дошло – были движения, но не с моей стороны
Фото: ФК "Динамо"