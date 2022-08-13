"Здоровье хорошо, никаких проблем нет. Восстановление у меня идет по плану. Через неделю снимут с ноги фиксатор. Уже приступаю к тренировкам", - цитирует футболиста Sport24.
В июне стало известно, что Жемалетдинов выбыл на срок 7-9 месяцев. У игрока было диагностировано серьезное повреждение ахиллова сухожилия. Позднее 25-летний хавбек успешно перенес операцию.
Жемалетдинов рассказал о ходе восстановления после травмы. Он выбыл на срок до 9 месяцев
Полузащитник "Локомотива" Рифат Жемадетдинов поделился подробностями его восстановления от травмы.
Фото: РПЛ