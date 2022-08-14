"Сейчас говорят, что в спорных ситуациях судьи принимают решения в пользу "Зенита"? Не согласен. Бывают моменты, когда и команда Семака "страдает". Легче всего сказать, что арбитры подыгрывают "Зениту". Да это полная глупость! Считаю, по качеству игры "Зенит" все равно сильнее остальных", - цитирует Орлова "СЭ".
"Зенит" накануне на своем поле переиграл ЦСКА в матче 5-го тура РПЛ (2:1). Победу сине-бело-голубым принесли голы Малкома и Мантуана издали. Единственный мяч в составе "армейцев" с пенальти забил Чалов. После окончания игры сторона гостей осталась недовольна судейством.
Напомним, арбитры отменили из-за офсайда гол в ворота петербуржцев на 76-й минуте. При этом на матчах не было офсайдных линий. Через 10 минут "Зенит" забил победный мяч в этой встрече.
Орлов: легче всего сказать, что арбитры подыгрывают "Зениту". Полная глупость!
Журналист Геннадий Орлов поделился мнением о спорных судейских эпизодах в матчах с участием "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"