- Понятно, что с точки зрения качества при таком счете будут вопросы, можно было гораздо более спокойно доводить матч до победы, но хорошо, что в итоге смогли выиграть. Довольны ли местом в таблице на данный момент и равенством очков с "Зенитом"? Даже не в курсе, на каком мы месте. Есть только каждая следующая игра. Всегда готовлюсь и думаю только о ней. О каких-то местах и позициях в таблице говорить пока неуместно, - передает слова Щетинина Sport24.
Матч 5 тура Российской премьер-лиги "Пари Нижний Новгород" - "Ростов" завершился победой гостей со счетом 4:3. После пяти сыгранных туров подопечные Валерия Карпина набрали 11 очков, одержав три победы и дважды сыграв вничью, и занимают третью строчку турнирной таблицы, столько же очков у опережающего желто-синих по разнице мячей петербургского "Зенита". Возглавляет чемпионскую гонку набравший 13 очков московский "Спартак", который в рамках 5 тура РПЛ крупно обыграл на своем поле "Сочи" (3:0).
Полузащитник "Ростова" Щетинин - о равенстве очков с "Зенитом": даже не в курсе, на каком мы месте
Хавбек "Ростова" Кирилл Щетинин прокомментировал выездную победу над "Пари НН" в матче 5 тура РПЛ (4:3) и положение желто-синих в турнирной таблице.
Фото: ФК "Ростов"