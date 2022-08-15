– Слежу ли я за Кокориным и общался ли с ним? Да, общался. Он говорил мне, что хотел вернуться в Россию. Он сказал, что хочет играть в футбол, но пока не получается. Он был бы 100% усилением для нас. Он еще ничего не решил для себя, что будет делать дальше. Ему сказали, что вернуться в Россию пока невозможно, но он хочет играть, – приводит слова Нобоа "РБ Спорт".
Александр Кокорин перешёл в итальянскую "Фиорентину" из "Спартака" зимой 2021 года. За полтора сезона в Италии Кокорин принял участие только в 11 матчах. Результативными действиями не отметился. На первую игру нового сезона Серии А против "Кремонезе" (3:2) Кокорин в заявку на матч не попал. До "Фиорентины" и "Спартака" Александр выступал за "Сочи", "Зенит" и "Динамо". Кокорин и Нобоа играли вместе за "Динамо" и "Сочи".
Нобоа: Кокорин говорил мне, что хотел вернуться в Россию, но это пока невозможно
Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа поделился деталями своего разговора с нападающим "Фиорентины" Александром Кокориным.
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