– Какая задача у "Краснодара" на сезон? Занять первое место в турнирной таблице. Мы все этого хотим. Считаю, это возможно, потому что мы работаем каждый день. Верю, что мы cможем выиграть РПЛ, – передаёт слова Олусегуна "РБ Спорт".
После пяти сыгранных туров "Краснодар" занимает седьмое место в таблице РПЛ. На счету краснодарского клуба 8 очков – одно поражение, две ничьих и две победы. В следующем туре "Краснодар" дома принимает "Оренбург". Игра пройдёт 21 августа.
Олусегун: верю, что "Краснодар" cможет выиграть РПЛ
20-летний нападающий "Краснодара" Олакунле Олусегун рассказал о целях "Краснодара" на текущий сезон РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"