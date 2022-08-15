– Останусь ли я в "Краснодаре"? Возможно, останусь, но у меня есть предложения от европейских клубов из топ-5 лиг. Названия клубов говорить не буду. Что будет дальше? На данный момент я игрок "Краснодара". Буду выкладываться на максимум за эту команду. А что будет дальше – посмотрим, – рассказал Олусегун в интервью "РБ Спорт".
В июне 2022 года "Краснодар" и "Ботев" договорились о выкупе нигерийского форварда, который весной 2022 года выступал за клуб из РПЛ на правах аренды. Действующий контракт будет действителен до 30 июня 2026 года. 20-летний нападающий "Краснодара" выходил на поле в четырех из пяти первых турах Российской премьер-лиги. За четыре матча Олусегун забил два гола и отдал одну результативную передачу.
Олусегун: у меня есть предложения от европейских клубов из топ-5 лиг
Нигерийский форвард "Краснодара" Олакунле Олусегун рассказал о возможном переходе из краснодарского клуба в одну из топ-5 европейских лиг.
Фото: Чемпионат.com