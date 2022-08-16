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ЦСКА обратился в ЭСК по двум эпизодам матча с "Зенитом"

ЦСКА обратился в ЭСК РФС за разъяснением судейских решений в двух эпизодах игры 5-го тура РПЛ против "Зенита".
Фото: ПФК ЦСКА
Речь идет об эпизодах во втором тайме поединка – отмене гола красно-синих на 80-й минуте из-за офсайда у полузащитника Хорхе Карраскаля и неназначенном пенальти в ворота питерцев на 90-й минуте, цитирует сообщение пресс-службы Sport24.

Напомним, встреча между "Зенитом" и ЦСКА прошла в Санкт-Петербурге в рамках 5-го тура РПЛ и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.

"Зенит" по итогам тура разместился на втором месте в таблице чемпионата, ЦСКА опустился на четвертую строчку.


ЦСКА Зенит
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