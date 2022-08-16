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Глава РПЛ Алаев - о победе "Амкала": благодаря этому наш футбол только выигрывает

Президент Российской Премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев отреагировал на победу медийного клуба "Амкал" над «Зорким» (1:1, 8:7 по пен.) в 1/256 финала Кубка России.
Фото: телеграм-канал Кубка России
"Поздравляю "Амкал" с победой. Впервые в истории матч 1/256 Кубка России имел такой общественный резонанс! Благодаря этому наш футбол только выигрывает и привлекает внимание новой аудитории", - сказал Алаев.

Отметим, что это был первый матч "Амкала" на профессиональном уровне.

Счет в матче на 23-й минуте отрыл игрок "Зоркого" Сергей Поповицкий. На 58-й минуте встречи в составе "Амкала" отличился экс-форвард "Зенита" Алексей Гасилин. Его гол позволил медийной команде сравнять счет в этой встрече. 90 минут встречи завершились со счетом 1:1. В серии пенальти сильнее оказался "Амкал" (8:7)

В 1/128 финала "Амкал" сыграет с "Тверью". Матч пройдет 31 августа и будет домашним для тверского клуба.

Источник: Sport24


Алаев Амкал Зоркий Кубок России
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