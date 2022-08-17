"Для тренерского штаба проблема в том, что мы в двух матчах с московскими командами провалили вторые таймы. Но "Сочи" в том сезоне занял второе место. Наверное, это уровень нашего клуба – так что это не мы должны бояться, а нас", - цитирует Гаранина "Чемпионат".
"Сочи" стал серебряным призером Российской Премьер-лиги в прошлом сезоне под руководством Владимира Федотова. Летом наставник ушел в ЦСКА, в тренерский штаб сочинцев вошел Вадим Гаранин. В новом розыгрыше РПЛ "Сочи" набрал 9 очков после пяти туров и разместился на пятом месте в таблице чемпионата страны.
Гаранин: уровень "Сочи" - второе место в РПЛ, так что это не мы должны бояться, а нас
Тренер "Сочи" Вадим Гаранин высказался об амбициях команды после поражения от "Спартака" в 5 туре РПЛ (0:3).
Фото: ПФК "Арсенал"