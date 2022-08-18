Напомним, ранее Карпина заявила, что у дочерей, не имеющих российского свидетельства о рождении, возникли сложности с получением Fan ID.
"Нам удалось оформить Fan ID для детей, никаких проблем не возникло. Старшую дочку оформили, как иностранку, хотя у нее есть российское гражданство. Уже в субботу на футбол пойду не одна", - сказала Карпина.
В субботу, 20 августа, "Ростов" на своем поле в рамках 6-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) примет "Сочи". Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.
4 июля в России стартовал процесс оформления Карты болельщика (Fan ID). С начала сезона-2022/23 она будет обязательна для посещения матчей РПЛ на "Екатеринбург Арене", стадионе "Нижний Новгород", "Ростов Арене", "Солидарность Самара Арене" и стадионе "Фишт". До конца года к системе должны подключиться все остальные арены клубов РПЛ.
Источник: Sport24
Супруга Карпина рассказала, что оформила Fan ID для детей
Дарья Карпина, жена главного тренера "Ростова" и сборной России Валерия Карпина, сообщила об удачном оформлении Карты болельщика (Fan ID) для своих детей.
Фото: соцсети Дарьи Карпиной