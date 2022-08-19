- Способен ли Осинькин работать с сильнейшими клубами страны? Если у него будет предложение, то, возможно, возглавит топ-клуб. Не думаю, что "Спартак" позовет его, но жизнь покажет. Показатель хорошего тренера не только в качественной работе на поле с футболистами. Надо не только знать, как фишки расставить и провести упражнение. Топовый тренер ещё должен быть психологом, всё должно умещаться в одном человеке. За год в команде у меня не было ни одного разговора с тренером. Но это его выбор, тренер может говорить, а может не говорить, - передает слова Божина Metaratings.ru.
27-летний центральный защитник "Факела" Сергей Божин выступал за "Крылья Советов" под руководством главного тренера Сергея Осинькина с августа 2020 год по июнь 2022 года. За этот период футболист провел за самарский клуб 41 матч, забил 2 гола и выполнил 4 результативных передачи. По завершении прошедшего сезона Божин покинул "Крылья Советов" в связи с истечением срока действия контракта и на правах свободного агента заключил соглашение с воронежским "Факелом". В текущем сезоне на счету Божина 5 матчей в российской премьер-лиге и 2 результативных передачи.
Божин: не думаю, что Осинькина позовет "Спартак". Надо не только знать, как фишки расставить и провести упражнение
Центральный защитник воронежского "Факела" Сергей Божин высказался о работе под руководством главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина.
Фото: ПФК "Крылья Советов"