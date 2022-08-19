"Для меня нынешнее первое место "Спартака" неудивительно. У «Спартака» приличный состав. Перед сезоном меня спрашивали и я говорил, что минимум в тройке "Спартак" будет.
Изменилось ли мое мнение? Посмотрел, как играют конкуренты и должен сказать, что "Спартаку" надо настраиваться на первое место. Других вариантов нет", - цитирует Романцева РБ Спорт.
"Спартак" после 5-ти туров Российской Премьер-лиги (РПЛ) единолично возглавляет таблицу российского чемпионата. Красно-белые набрали 13 очков. На 2 балла столичный клуб опережает "Зенит" и "Ростов" (11 очков).
Завтра, 20 августа, "Спартак" в гостях сыграет с московским "Динамо". Матч на "ВТБ Арене" начнется в 17:30 мск. Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном, арбитр ВАР - Павел Шадыханов.
"Спартак" последний раз становился чемпионом России в 2017 году.
Романцев: "Спартаку" надо настраиваться на первое место
Бывший тренер "Спартака" Олег Романцев считает, что команда способна бороться за победу в чемпионате России.
Фото: Чемпионат