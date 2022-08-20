"Прежде всего хочется извиниться перед болельщиками. Перед командой уже извинился за то, что такое случилось. Считаю, что поражение полностью на мне. Если говорить по игре, то мы полностью переиграли, но это момент показал, что это футбол и результат зависит не от игры, а от какой-то ошибки", - цитирует Умярова "СЭ".
"Динамо" на своем поле переиграло "Спартак" в 6-м туре РПЛ (1:0). Единственный гол на 27-й минуте встречи забил Константин Тюкавин, который воспользовался ошибкой Наиля Умярова при исполнении передачи.
Это поражение стало для "Спартака" первым в нынешнем розыгрыше РПЛ. Красно-белые пока остаются лидером в турнирной таблице, но по ходу этого тура их могут обойти "Зенит" и "Ростов".
Умяров: хочется извиниться перед болельщиками. Перед командой уже извинился. Поражение полностью на мне
Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров извинился перед фанатами за результативную ошибку в матче с "Динамо" (0:1).
Фото: ФК "Спартак"