Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Урал
0 - 1 0 1
Нижний НовгородЗавершен
Химки
0 - 3 0 3
ЛокомотивЗавершен
Динамо
1 - 0 1 0
СпартакЗавершен
Ростов
2 - 2 2 2
СочиЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Тоттенхэм
1 - 0 1 0
ВулверхэмптонЗавершен
Эвертон
1 - 1 1 1
Ноттингем ФорестЗавершен
Лестер Сити
1 - 2 1 2
СаутгемптонЗавершен
Кристал Пэлас
3 - 1 3 1
Астон ВиллаЗавершен
Фулхэм
3 - 2 3 2
БрентфордЗавершен
Борнмут
0 - 3 0 3
АрсеналЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Осасуна
2 - 0 2 0
КадисЗавершен
Мальорка
1 - 2 1 2
БетисЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Удинезе
0 - 0 0 0
СалернитанаЗавершен
Торино
0 - 0 0 0
ЛациоЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Боруссия Д
2 - 3 2 3
ВердерЗавершен
Штутгарт
0 - 1 0 1
ФрайбургЗавершен
Байер
0 - 3 0 3
ХоффенхаймЗавершен
Вольфсбург
0 - 0 0 0
ШалькеЗавершен
Аугсбург
1 - 2 1 2
МайнцЗавершен
Унион
2 - 1 2 1
РБ ЛейпцигЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Монако
1 - 4 1 4
ЛансЗавершен
Сделать ставку

Умяров: хочется извиниться перед болельщиками. Перед командой уже извинился. Поражение полностью на мне

Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров извинился перед фанатами за результативную ошибку в матче с "Динамо" (0:1).
Фото: ФК "Спартак"
"Прежде всего хочется извиниться перед болельщиками. Перед командой уже извинился за то, что такое случилось. Считаю, что поражение полностью на мне. Если говорить по игре, то мы полностью переиграли, но это момент показал, что это футбол и результат зависит не от игры, а от какой-то ошибки", - цитирует Умярова "СЭ".

"Динамо" на своем поле переиграло "Спартак" в 6-м туре РПЛ (1:0). Единственный гол на 27-й минуте встречи забил Константин Тюкавин, который воспользовался ошибкой Наиля Умярова при исполнении передачи.

Это поражение стало для "Спартака" первым в нынешнем розыгрыше РПЛ. Красно-белые пока остаются лидером в турнирной таблице, но по ходу этого тура их могут обойти "Зенит" и "Ростов".


Умяров Спартак Динамо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится

Последние новости

"Наши футболисты играют так, что их можно рекомендовать в кино вместо Чулпан Хаматовой". Червиченко - о симуляциях эксклюзив
"Спартак" - мой дом!" Николсон - о слухах про уход из клуба
Игнатьев - о победе "Динамо" над "Спартаком": более справедливым был бы ничейный итог 2 эксклюзив
"Ростов" не забил два пенальти, но вырвал ничью в матче с "Сочи", уступая 0:2 к 83-й минуте 10
Паршивлюк: что сказал Умярову после игры? У него спросите. Или он в телеграм выложит. Скромнее надо быть 3
Червиченко: Соболев засаживает Шунину шипами в лицо и не получает ничего. "Спартак" отлично судят в этом сезоне 44 эксклюзив
Червиченко: одну команду, на которой можно было проверять чемпионские амбиции, "Спартак" прошел, а вторую не смог 1 эксклюзив
Умяров: хочется извиниться перед болельщиками. Перед командой уже извинился. Поражение полностью на мне 16
Юран: ожидать ли новостей, связанных с моей фамилией? Думаю, да. Подробности будут, когда появится конкретика 2 эксклюзив
Абаскаль: нам нужно прибавлять в точности и реализации моментов 3
Джикия: это наша общая ошибка, а не одного Умярова. Когда выигрываем, победы общие. Ошибки тоже общие 4
Юран: «Спартак» играл с преимуществом, но по моментам «Динамо» наиграло на победу 4 эксклюзив
Рыбус: мы все поддержали Умярова 3
Йоканович: в концовке было много нервов. Я горжусь своей командой 1
"Динамо" впервые с 2008 года дома обыграло "Спартак" 2
Умяров извинился перед партнерами за результативную ошибку в матче с "Динамо" 3
Казнь от Тюкавина за чудовищную ошибку Умярова. Оценки за матч "Динамо" - "Спартак" 2
Александр Хаджи: во втором тайме "Спартак" практически ни одного момента не создал эксклюзив
Член СД "Динамо" Гафин: есть вероятность ухода Моро из клуба
"Динамо" победило в московском дерби и нанесло "Спартаку" первое поражение в сезоне РПЛ 79
Цорн ответил на вопрос, зависело ли его будущее в "Локомотиве" от результата матча с "Химками"
Стали известны составы "Ростова" и "Сочи" на матч 6-го тура РПЛ
Цорн: трансферы еще будут - "Локомотив" ищет усиление
В "Спартаке" рассказали о развитии ситуации с потенциальным подписанием Горшкова и Ежова 4
Мампасси – о своем удалении в матче с "Химками": красной карточки не было – я играл в тело 2
В "Спартаке" рассказали, как проходит восстановление Мозеса от травмы. Он пропустит около полугода
Гончаренко – о поражении от "Пари НН": хуже некуда, снизу "Уралу" никто не стучит – это радует
Терюшков – о результатах "Химок" при Писареве: долго терпеть не намерены – посмотрим на ближайшие игры 16
Наумов: "Локомотив" прекрасно провел первый тайм в матче с "Химками" эксклюзив
В "Спартаке" отреагировали на заявление агента Николсона о роли игрока в клубе
Все новости
-