"Считаю, что "Спартак" сегодня был лучше "Динамо". Остаюсь ли я в "Спартаке"? "Спартак" — мой дом!" - приводит слова Николсона "РБ Спорт".
Шамар Николсон выступает за "Спартак" с января этого года, когда перебрался из бельгийского "Шарлеруа". По данным Transfermarkt, красно-белые заплатили за ямайца около 8 млн евро. С того момента он сыграл 21 матч за клуб, в которых забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи.
В нынешнем розыгрыше РПЛ Николсон провел пять матчей, в которых не отмечался результативными действиями. Его контракт со "Спартаком" рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Шамара в 7,5 млн евро.
"Спартак" - мой дом!" Николсон - о слухах про уход из клуба
Форвард "Спартака" Шамар Николсон прокомментировал слухи о том, что он может покинуть клуб.
Фото: ФК "Спартак"