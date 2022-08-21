"Все хорошо. Сегодня я чувствую себя лучше, надеюсь сыграть в следующем матче. Рад, что команда победила", - цитирует Лаксальта Sport24.
Напомним, уругвайский защитник не попал в заявку "Динамо" на матч со "Спартаком". Сообщалось, что он пропустил встречу по решению медицинского штаба бело-голубых.
В нынешнем сезоне Лаксальт провел два матча за "Динамо", в которых не отмечался результативными действиями. Диего выступает за московский клуб с лета прошлого года. Его контракт с "Динамо" рассчитан до лета 2024 года.
Лаксальт: чувствую себя лучше. Надеюсь сыграть в следующем матче
Защитник "Динамо" Диего Лаксальт рассказал, что может выйти на поле в следующем матче.
Фото: РПЛ