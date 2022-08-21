"Fan ID — странная история… Грустно было смотреть "Ростов" — "Сочи". В Ростове всегда биток, много фанатов, а сейчас слышно, как игроки на поле общаются, — как будто на сборах. Мне это не нравится. Позицию фанатов понимаю больше, чем тех, кто вводил этот закон, хотя там тоже логика какая-то есть, но я ближе к болельщикам. Фанаты – те, кто делает футбол", - цитирует игрока "Чемпионат".
Наличие карты болельщика этим летом стало обязательным условием для посещения матчей Российской Премьер-лиги. В ответ активные объединения болельщиков части команд чемпионата объявили о решении бойкотировать игры национального первенства, из-за чего снизилась средняя посещаемость встреч.
"Ахмат" сегодня в Москве сыграл с ЦСКА – подопечные Андрея Талалаева пропустили 3 мяча в первом тайме и, несмотря на голы Мохамеда Конате и Бернарда Бериши, потерпели поражение (2:4).
Трошечкин: мне не нравится история с Fan ID, грустно было смотреть "Ростов" — "Сочи"
Полузащитник "Ахмата" Александр Трошечкин высказался о введении обязательного Fan ID для посещения матчей РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"