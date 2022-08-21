"У него нет переломного момента после матча со "Спартаком". Константин нормально себя чувствует. Сколько он играет, решает тренер, а не игрок… Я уже говорил, мы никуда не собираемся. Поверьте, в этом или в следующем сезоне лучшим бомбардиром станет. Потом уже захотим, будем разговаривать", - цитирует агента "СЭ".
"Динамо" благодаря голу Тюкавина обыграло "Спартак" в шестом туре Российской Премьер-лиги. Этот гол также стал для 20-летнего нападающего первым в действующем сезоне
Подопечные Славиши Йокановича поднялись на четвертое место в таблице национального чемпионата – в активе бело-голубых 12 очков. 27 августа москвичи на выезде сыграют с "Пари Нижним Новгородом".
Агент Тюкавина: в этом или следующем сезоне Константин станет лучшим бомбардиром РПЛ
Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда "Динамо" Константина Тюкавина, высказался о роли игрока в клубе.
Фото: ФК "Динамо"