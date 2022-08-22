По данным источника, к приобретению 20-летнего серба близки самарские "Крылья Советов". Сообщается, что футболист прибудет в расположение команды в ближайшее время.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Чирковича в 500 тысяч евро. Сербский футболист играет на позиции левого вингера.
В минувшем сезоне чемпионата Сербии полузащитник принял участие в 16-ти играх, в которых записал на свой счет 5 голов и 2 результативные передачи.
Источник: Metaratings
СМИ: "Крылья" близки к подписанию полузащитника сербского "Вождоваца"
Полузащитник Александар Чиркович, выступающий за "Вождовац", может продолжить карьеру в России.
Фото: ФК "Вождовац"