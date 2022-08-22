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Экс-игрок "Спартака" Ребко – об уходе Федуна из клуба: в футболе он ничего не понимал

Экс-футболист "Спартака" Алексей Ребко высказался об уходе из клуба Леонида Федуна.
Фото: twitter.com
"Поживем увидим, как говорится. Может, еще Федуна будем вспоминать как хорошего президента, но в футболе он ничего не понимал", — приводит слова Ребко "РБ Спорт".

Сегодня компания "Лукойл" объявила о приобретении 100% акций "Спартака", владельцем которого на протяжении предыдущих 18-ти лет являлся Федун. За это время московская команда один раз стала чемпионом России, выиграла национальные Суперкубок и Кубок.


Ребко Спартак Федун
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