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Гендиректор "Зенита" Медведев будет помощником Давыдова в ответном матче легенд со "Спартаком"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, в какой роли будет присутствовать на ответном матче легенд со "Спартаком".
Фото: РФС
"Я буду в роли помощника Анатолия Давыдова", - сказал Медведев.

Напомним, ответный матч легенд "Спартак" - "Зенит" состоится 2 октября в Москве на стадионе "Открытие Банк Арена". Первый матч прошел 8 июля в Санкт-Петербурге на стадионе "Петровский" и завершился со счетом 2:0 в пользу петербуржцев.

Отметим, что Медведев был помощником Давыдова и в первом матче.

Источник: СЭ


Медведев Зенит Спартак Давыдов
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