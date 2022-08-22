"Я буду в роли помощника Анатолия Давыдова", - сказал Медведев.
Напомним, ответный матч легенд "Спартак" - "Зенит" состоится 2 октября в Москве на стадионе "Открытие Банк Арена". Первый матч прошел 8 июля в Санкт-Петербурге на стадионе "Петровский" и завершился со счетом 2:0 в пользу петербуржцев.
Отметим, что Медведев был помощником Давыдова и в первом матче.
Источник: СЭ
Гендиректор "Зенита" Медведев будет помощником Давыдова в ответном матче легенд со "Спартаком"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, в какой роли будет присутствовать на ответном матче легенд со "Спартаком".
Фото: РФС