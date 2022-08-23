"Я узнал о решении Федуна, я уважаю его решение. Просто хочу сказать ему спасибо за всё, что он сделал для "Спартака". Он всегда выкладывался по максимуму. Желаю ему всего наилучшего в будущем!" - приводит слова Жиго "Чемпионат".
Напомним, накануне, 22 августа "Лукойл" объявил о приобретении полного пакета акций "Спартака" и стадиона "Открытие Арена". Кроме того, компания сообщила, что Леонид Федун официально отходит от управления клубом.
После 6 туров РПЛ "Спартак" занимает второе место в РПЛ. В активе команды Гильермо Абаскаля 13 набранных очков. В ближайшем туре красно-белые в гостях сыграют против "Факела". Встреча пройдет в субботу, 27 августа.
Жиго: просто хочу сказать Федуну спасибо за все, что сделал для "Спартака". Он всегда выкладывался по максимуму
Экс-защитник "Спартака" Самуэль Жиго высказался об уходе Леонида Федуна из руководства клуба.
Фото: ФК "Спартак"