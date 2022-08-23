"Возможно ли, что уйдёт из "Зенита" в аренду? Такой вероятности нет. Интерес, может быть, кто-нибудь и проявил, но зачем ему уходить из команды, которая является лидером нашего чемпионата, и где он — боевая единица. То, что он сейчас не играет, это он просто заболел, потерял место в составе. Сейчас заберёт его обратно", - цитирует Талаева "Чемпионат".
Напомним, в нынешнем сезоне Чистяков только дважды выходил на поле в матчах РПЛ, проведя на поле в общей сложности около 90 минут. Контракт защитника с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 4 млн евро.
Дмитрий Чистяков выступает за "Зенит" с 2020 года, когда петербуржцы арендовали его из "Ростова". Летом прошлого года клуб выкупил защитника на полноценной основе. В прошлом сезоне в активе Дмитрия 37 матчей во всех турнирах, один гол и одна результативная передача.
Агент Чистякова: Дмитрий заболел и потерял место в основе "Зенита". Сейчас заберет его обратно
Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника "Зенита" Дмитрия Чистякова, прокомментировал малое количество практики его клиента в новом сезоне.
Фото: ФК "Зенит"