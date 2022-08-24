Напомним, ранее сегодня во французских СМИ появилась информация, что "Спартак" согласовал условия личного контракта с Ганаго. При этом отмечалось, что для футболиста вариант с переездом в Россию пока не является приоритетным.
В агентстве, которое представляет интересы Ганаго, подтвердили, что футболист может перейти в московский клуб.
"Я знаю, что агенты Ганаго ведут переговоры со "Спартаком". Но клуб пока не сделал нам официальное предложение. На данный момент мы никак не контактируем со "Спартаком", - цитирует функционера Sport24.
Нападающий Игнатиус Ганаго выступает за "Ланс" с 2020 года. В текущем сезоне камерунец провел 3 матча в составе кроваво-золотых, результативными действиями не отметился. В общей сложности за французский клуб 23-летний футболист сыграл в 56 матчах, на его счету 7 голов и 1 результативная передача. Контракт Ганаго с "Лансом" рассчитан до июня 2024 года, портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 млн евро.
В "Лансе" отреагировали на информацию об интересе "Спартака" к форварду Ганаго
Спортивный директор "Ланса" Флоран Гизольфи прокомментировал слухи об интересе "Спартака" к нападающему команды Игнатиусу Ганаго.
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