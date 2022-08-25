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"Спартак" подаст новый иск к Газизову на сумму порядка 10 млн рублей

Представители "Спартака" в ближайшее время обратятся в суд с новым иском к бывшему генеральному директору клуба Шамилю Газизову с целью истребовать сумму судебных издержек по выигранным делам.
Фото: ФК "Уфа"
В четверг Верховный суд РФ окончательно отклонил два из четырех исков Газизова к столичному клубу.

"Могу сообщить, что в ближайшее время "Спартак" подаст новый иск в суд Башкортостана с целью истребовать с Газизова судебные издержки по делам, которые он проиграл. Это сумма порядка 10 миллионов рублей", - сказала юрист "Спартака" Татьяна Завьялова.

Ранее Октябрьский суд города Уфы взыскал 89 миллионов рублей с владельца московского "Спартака" Леонида Федуна в пользу бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова.

Газизов подал иск с требованием выплатить ему определенную часть денежных средств за выход "Спартака" в еврокубки по итогам сезона-2020/21. Также экс-гендиректор красно-белых рассказывал, что бывший владелец "Спартака" Леонид Федун должен выплатить определенную часть средств, так как при найме на работу владелец "Спартака" написал расписку, в которой предложил Шамилю акции "красно-белых".

Источник: Матч ТВ


Спартак Газизов
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