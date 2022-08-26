- Не знаю, я думаю, просто нефарт, мне так кажется. Потому что команда пробежала намного больше, чем "Сочи". Моментов больше создали. Вообще… еще такие голы там… и в наши ворота опять пенальти. У нас в прошлых матчах не было столько моментов с игры. На 97-й минуте, видишь, не повезло. Ну и отдать должное Адаму надо. Молодец. Я думаю, он вытащил этот матч. На первых минутах он хорошо сыграл, пенальти потащил, команде своей дал, скажем так, воздуха, то есть заряд, эмоции, силы, - передает слова Комличенко Matchtv.ru.
Матч 6 тура Российской премьер-лиги "Ростов" - "Сочи" завершился вничью со счетом 2:2. В составе гостей отличились полузащитники Кристиан Нобоа (с пенальти) и Артур Юсупов, благодаря их голам "барсы" выигрывали со счетом 2:0 к 83 минуте матча. Гол полузащитника Степана Мельникова вернул "Ростов" в игру, а на 90+2 минуте счет сравнялся после подачи со штрафного хавбека Даниила Уткина и верховой борьбы нападающего Николая Комличенко. На 90+7 минуте желто-синие могли вырвать победу благодаря назначенному в ворота "Сочи" пенальти, но голкипер Денис Адамов отразил удар Уткина; ранее, в середине первого тайма, Адамов парировал 11-метровый в исполнении Комличенко.
Комличенко - о яркой ничьей "Ростова" и "Сочи": думаю, Адамов вытащил этот матч. Нам не повезло на 97 минуте
Нападающий "Ростова" Николай Комличенко прокомментировал ничью своей команды в матче 6 тура РПЛ против "Сочи" (2:2).
Фото: ФК "Ростов"