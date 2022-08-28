Отец Гамида Агаларова ответил, почему его сын редко играет за "Ахмат"

Отец нападающего "Ахмата" Руслан Агаларов объяснил, почему Гамид не вышел на поле в игре с "Крыльями Советов" (1:2).

Фото: ФК "Ахмат"





В предыдущем сезоне, играя за "Уфу", Гамид Агаларов стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги. В 29 матчах нападающий забил 19 голов (шесть – с пенальти). По итогам сезона " – Почему не играл Гамид? Этот вопрос стоит задать главному тренеру. Наверное, надо подтянуть среднюю скорость. Когда клуб так настойчиво работал в трансферное окно, а тренер звонил несколько раз, то предполагалось, что его берут в качестве игрока стартового состава. Талалаев сказал: "Нет объёма средней скорости". Раньше требовали объём скоростной работы. Значит, будем над этим работать, – приводит слова Агаларова "Metaratings" В предыдущем сезоне, играя за "Уфу", Гамид Агаларов стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги. В 29 матчах нападающий забил 19 голов (шесть – с пенальти). По итогам сезона " Уфа " вылетела из РПЛ. А в июле 2022 года грозненский "Ахмат" объявил о трансфере Агаларова. Гамид подписал контракт длительностью в три года. Из семи сыгранных матчей Агаларов принял участие в пяти. Отметился одним забитым мячом в игре с "Факелом". В двух последних турах (против ЦСКА и "Крыльев Советов") на поле не появлялся, оставаясь в запасе. 45 минут – максимальный отрезок, который Гамид провёл на поле в новом сезоне РПЛ на данный момент.