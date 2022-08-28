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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Урал
0 - 4 0 4
ЗенитЗавершен
Локомотив
3 - 1 3 1
Оренбург1 тайм
П1 1.06X 10.5П2 32
Торпедо
17:30
КраснодарНе начат
П1 3.45X 3.5П2 2.16
Ростов
19:45
ЦСКАНе начат
П1 2.85X 3.55П2 2.43

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Рубин
18:00
КАМАЗНе начат
П1 1.47X 4.3П2 6.6

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Вулверхэмптон
16:00
НьюкаслНе начат
П1 2.5X 3.3П2 2.9
Астон Вилла
16:00
Вест ХэмНе начат
П1 2.13X 3.35П2 3.55
Ноттингем Форест
18:30
ТоттенхэмНе начат
П1 6.2X 4.6П2 1.51

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Хетафе
18:30
ВильярреалНе начат
П1 5.2X 3.55П2 1.78
Барселона
20:30
ВальядолидНе начат
П1 1.15X 8.8П2 17
Эспаньол
23:00
Реал МадридНе начат
П1 7X 5П2 1.44

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Салернитана
19:30
СампдорияНе начат
П1 2.5X 3.25П2 3
Верона
19:30
АталантаНе начат
П1 4.1X 4П2 1.83
Фиорентина
21:45
НаполиНе начат
П1 3.5X 3.6П2 2.1
Лечче
21:45
ЭмполиНе начат
П1 2.36X 3.45П2 3.05

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Кёльн
16:30
ШтутгартНе начат
П1 2.08X 3.7П2 3.45
Вердер
18:30
АйнтрахтНе начат
П1 2.41X 3.6П2 2.9

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Нант
0 - 0 0 0
Тулуза2 тайм
П1 1.01X 13.5П2 100
Труа
16:00
АнжеНе начат
П1 2.39X 3.3П2 3.05
Лорьян
16:00
КлермонНе начат
П1 2.02X 3.4П2 3.8
Брест
16:00
МонпельеНе начат
П1 1.95X 3.6П2 3.9
Ницца
16:00
МарсельНе начат
П1 2.75X 3.4П2 2.55
Реймс
18:05
ЛионНе начат
П1 4.2X 4.1П2 1.79
ПСЖ
21:45
МонакоНе начат
П1 1.24X 7.4П2 11
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Отец Гамида Агаларова ответил, почему его сын редко играет за "Ахмат"

Отец нападающего "Ахмата" Руслан Агаларов объяснил, почему Гамид не вышел на поле в игре с "Крыльями Советов" (1:2).
Фото: ФК "Ахмат"
– Почему не играл Гамид? Этот вопрос стоит задать главному тренеру. Наверное, надо подтянуть среднюю скорость. Когда клуб так настойчиво работал в трансферное окно, а тренер звонил несколько раз, то предполагалось, что его берут в качестве игрока стартового состава. Талалаев сказал: "Нет объёма средней скорости". Раньше требовали объём скоростной работы. Значит, будем над этим работать, – приводит слова Агаларова "Metaratings".

В предыдущем сезоне, играя за "Уфу", Гамид Агаларов стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги. В 29 матчах нападающий забил 19 голов (шесть – с пенальти). По итогам сезона "Уфа" вылетела из РПЛ. А в июле 2022 года грозненский "Ахмат" объявил о трансфере Агаларова. Гамид подписал контракт длительностью в три года. Из семи сыгранных матчей Агаларов принял участие в пяти. Отметился одним забитым мячом в игре с "Факелом". В двух последних турах (против ЦСКА и "Крыльев Советов") на поле не появлялся, оставаясь в запасе. 45 минут – максимальный отрезок, который Гамид провёл на поле в новом сезоне РПЛ на данный момент.


Агаларов Ахмат Талалаев
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