Перед матчем 7 тура Российской премьер-лиги "Факел" - "Спартак" (1:4) в Воронежской области погиб болельщик красно-белых, сообщают местные СМИ.
По данным источника, болельщик "Спартака" Иван Панарин, который в текущем сезоне не посещал матчи из-за бойкота Fan ID, но при возможности ездил на выезды, выпал из окна, находясь в пансионате в 30 километрах от Воронежа. Инцидент произошел в ночь на 27 августа.
Также источник сообщает о большом количестве людей с красно-белой атрибутикой на улицах Воронежа в день игры и двух драках болельщиков неподалеку от стадиона на улице Комиссаржевской.
Источник: "Вести Воронеж"
СМИ: перед матчем с "Факелом" погиб фанат "Спартака". Возле стадиона произошли две драки болельщиков
По данным источника, болельщик "Спартака" погиб в результате несчастного случая в ночь перед выездным матчем 7 тура РПЛ с воронежским "Факелом" (4:1).
Фото: youtube.com