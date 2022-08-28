"Помощь волейбольного клуба "Урал" для выездного матча с "Шинником"? Мы попросили, нам помогли. Однако я бы не хотел рекламировать. Всё равно есть вопросы и к волейбольному клубу, и к нам. Так обычно не делается. "Уфа" буквально заняла деньги. Финансовые трудности у нас давно", - цитирует Газизова "Чемпионат".
Напомним, накануне, 27 августа, в СМИ появилась информация о серьезных финансовых трудностях "Уфы", из-за которых под вопросом находится дальнейшей участие уфимцев в розыгрыше Первой лиги. В частности, сообщалось, что "Уфе" пришлось занимать у местного волейбольного клуба деньги на то, чтобы доехать до Ярославля на очередной тур чемпионата против "Шинника" (0:3).
"Уфа" занимает 12-е место после семи туров Первой лиги. В активе уфимцев восемь набранных очков. Недавно команду возглавил бывший член тренерского штаба Сергея Юрана в "Химках" Денис Попов.
Газизов подвердил, что "Уфа" заняла деньги у волейбольного "Урала", чтобы приехать на матч с "Шинником"
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал информацию о серьезных финансовых трудностях клуба.
Фото: ФК "Уфа"