"Спартак" - "Факел": во сколько начало и где смотреть трансляцию 9 тура РПЛ

Сегодня, 16 сентября, московский "Спартак" примет на домашнем стадионе воронежский "Факел" в матче девятого тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 18:30 по столичному времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале "Матч ТВ", редакция Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию игры.
По итогам восьми сыгранных туров красно-белые располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 16 набранными очками, воронежцы занимают последнее место с 3 баллами в своем активе.