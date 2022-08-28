"Хочется отметить работу руководства. Спасибо Томасу Цорну, который нашёл для нас Ивана Игнатьева и привёл его в команду. Мы продолжаем работать и расти. Спасибо руководству, что верили в нас. Именно благодаря этому появились хорошие результаты", - приводит слова Циннбауэра "Чемпионат".
"Локомотив" разгромил на своем поле "Оренбург" в матче 7-го тура РПЛ (5:1). Иван Игнатьев вышел в стартовом составе красно-зеленых и отметился хет-триком. Примечательно, что все три мяча форварда уложились в стартовые 20 минут встречи. Кроме того, в активе Ивана одна результативная передача. Ранее он ни разу не отличался результативными действиями в составе команды.
Иван Игнатьев перебрался в "Локомотив" в летнее межсезонье в статусе свободного агента. До этого он расторг контракт с "Рубином", вылетевшим в Первую лигу.
Циннбауэр: спасибо Цорну, который нашел Игнатьева и привел его в "Локомотив"
Главный тренер "Локомотива" Йозеф Циннбауэр хвалебно отозвался о работе Томаса Цорна, который привез в команду Ивана Игнатьева.
Фото: ФК "Локомотив"