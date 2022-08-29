Ранее об этом сообщили французские СМИ.
"Информация о переходе в "Клермон" - правда. Точнее будет понятно сегодня ближе к вечеру. Речь идет об аренде с опцией выкупа", - цитирует агента РБ Спорт.
Защитник Максимилиано Кофрие перешел в "Спартак" летом прошлого года. Он подписал контракт с красно-белыми до июня 2025 года. В текущем сезоне 25-летний футболист провел 1 матч в РПЛ, результативными действиями не отметился. В общей сложности за столичный клуб Кофрие сыграл в 26 матчах, на его счету 1 голевая передача.
Агент Кофрие: информация о переходе в "Клермон" - правда
Давид Ласарацина, агент защитника "Спартака" Максимилиано Кофрие, прокомментировал информацию о возможном переходе бельгийца в "Клермон".
Фото: ФК "Спартак"